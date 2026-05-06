Antalya'da dev depo yangını

DEPO ALEVLERE TESLİM OLDU

Antalya'nın Aksu ilçesi Mandırlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. AltınOluk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren, sentetik çim ve izolasyon malzemeleri üretimi yapan bir şirkete ait depoda, saat 10.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı.

EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer işletmelere ve yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma başlattı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Polis ekipleri, AltınOluk Caddesi üzerinde güvenlik koridoru oluşturarak sivil araç geçişini durdurdu. Sağlık ekipleri olası bir dumandan etkilenme durumuna karşı olay yerinde hazır bekletiliyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye raporu beklenirken, ekiplerin soğutma ve söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.