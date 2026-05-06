Motosiklet ile araç kafa kafaya girdi: 23 yaşındaki Cihan'dan acı haber

Yalıkavak yönünde seyreden motosikletin kavşakta dönüş yapan araçla kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralanan Cihan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Kapuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak yönüne doğru seyir halinde olan Cihan Yılmaz idaresindeki motosiklet, kavşakta dönüş yapmak isteyen O.S. yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savrularak ağır şekilde yaralandı.

Genç sürücü kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 23 yaşındaki Cihan Yılmaz, en yakın hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen genç sürücü, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cihan Yılmaz'ın cenazesi, gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığı'na defnedildi.

