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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya İBB'nin töreninde büyük saygısızlık! Küfredip darbetmeye kalkıştılar

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya İBB'nin töreninde büyük saygısızlık! Küfredip darbetmeye kalkıştılar
25.10.2022 14:10

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katıldığı İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde gerginlik çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın konuşması alandaki CHP'liler tarafından yuhalanarak kesildi. Yazıcı alandan ayrılırken de darbedilmeye çalışıldı ve Şadi Yazıcı'nın bir yıl önce kaybettiği annesine küfürler edildi.

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İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı katıldı.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Yazıcı konuşmasında geçmiş döneme atıfta bulunarak Kadir Topbaş'a teşekkür etti. Yazıcı, "1998 yılında projenin birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de teşekkür ediyorum" dedikten sonra salondan tepki sesleri yükseldi. İmamoğlu ayağa kalkarak salondakilere sakin olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak alkışlı ve yuhalamalı tepki devam etti.

YAZICI ALANDAN AYRILIRKEN DARBEDİLDİ ÖLMÜŞ ANNESİNE KÜFÜR EDİLDİ
Yazıcı protestoculara, "Ben üç dönemdir belediye başkanıyım, 280 bin Tuzlalının belediye başkanına saygınız bu mu" diye seslendi. Şadi Yazıcı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Tuzla için yaptıklarını sayarak "Bu protestonuzu kınıyorum" ifadesini kullandı. Kürsüden inerek salondan ayrıldığı sırada programa katılan bir grup peşinden ilerledi. Korumalar ve grup arasında itişmeler yaşandı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı protestolar sonrası Yazıcı makam aracına binerek uzaklaştı.

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