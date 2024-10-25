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TUSAŞ'TA DAKİKA DAKİKA NELER YAŞANDI?
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TUSAŞ'TA DAKİKA DAKİKA NELER YAŞANDI?

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024, 17:55 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024, 17:55

23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine PKK'lı 2 terörist tarafından terör saldırısı düzenlendi. Saldırıya dair ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dakika dakika aktardı. İşte TUSAŞ saldırısında dakika dakika yaşananlar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralanan ve tedavisi Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam eden yaralıları ziyaret etti.

7 ÖZEL HAREKAT TABURCU EDİLDİ
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "7 özel harekat polisinin taburcu olduğunu bildirdi." dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

15.26'da TUSAŞ'ın nizamiyesine geliyor masum insanlara ateş saçıyor. Şehit olan arkadaşlarımız var.

KADIN TERÖRİST KENDİN PATLATTI
Kendisi yaralanmasına rağmen kahraman Atakan Şahin ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. Yaralandığını gören kadın terörist kendini imha ediyor.

İki zırhlı araç ile saldırıdan 14 dakika sonra özel harekat gidiyor. Süratle jandarma ve polis özel harekat oraya hareket ediyor. En kısa sürece 730 jandarma ve emniyet birimi gidiyor. Hava unsurları da bölgeye gidiyor. 15:30'da kadın terörist kendini imha ediyor. 15.52'de zırhlı araçla gelen ekip erkek teröristi akademi binasının oraya gidiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (Ekran görüntüsü)

17 kahraman oraya giriyor, şoka giren terörist 2 el bombası atıyor. Binada yukarı doğru kaçmaya başlıyor. Orada çatışma başlıyor. Hiçbir şekilde içeride rehin olayı yaşanmadı, net ve açık.

Polis harekatın cesareti, orada rehin alma gibi durumu yaşatmadı. Panikleyen terörist tuvalete sıkışıp kalıyor. 16:40'da çıkış olmayacağını bildiği için kendini orada patlatıyor. 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralanıyor.

İçişleri Bakanlığı dakika dakika TUSAŞ saldırısının detaylarını açıkladı (Takvim.com.tr)

REHİNE OLAYI YAŞANMADI
Hiçbir özel harekat ve jandarmada yaralanma yok. Bütün bunlar olurken JÖH orada vatandaşlarımızın sahipsiz olmadığını gösteriyor. 730 arkadaşın tamamı 20 dakikada geliyor.

Bazı sosyal medyada ve diğer yayınlarda üzücü şekilde terörist sayısını farklı yansıttı. Kamuoyunu lütfen yanıltmayın.

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