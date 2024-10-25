Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024, 17:18 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024, 17:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralanan ve tedavisi Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam eden yaralıları ziyaret etti.

7 ÖZEL HAREKAT TABURCU EDİLDİ

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "7 özel harekat polisinin taburcu olduğunu bildirdi." dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

15.26'da TUSAŞ'ın nizamiyesine geliyor masum insanlara ateş saçıyor. Şehit olan arkadaşlarımız var.



KADIN TERÖRİST KENDİN PATLATTI

Kendisi yaralanmasına rağmen kahraman Atakan Şahin ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. Yaralandığını gören kadın terörist kendini imha ediyor.

İki zırhlı araç ile saldırıdan 14 dakika sonra özel harekat gidiyor. Süratle jandarma ve polis özel harekat oraya hareket ediyor. En kısa sürece 730 jandarma ve emniyet birimi gidiyor. Hava unsurları da bölgeye gidiyor. 15:30'da kadın terörist kendini imha ediyor. 15.52'de zırhlı araçla gelen ekip erkek teröristi akademi binasının oraya gidiyor.

17 kahraman oraya giriyor, şoka giren terörist 2 el bombası atıyor. Binada yukarı doğru kaçmaya başlıyor. Orada çatışma başlıyor. Hiçbir şekilde içeride rehin olayı yaşanmadı, net ve açık.

Polis harekatın cesareti, orada rehin alma gibi durumu yaşatmadı. Panikleyen terörist tuvalete sıkışıp kalıyor. 16:40'da çıkış olmayacağını bildiği için kendini orada patlatıyor. 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralanıyor.

REHİNE OLAYI YAŞANMADI

Hiçbir özel harekat ve jandarmada yaralanma yok. Bütün bunlar olurken JÖH orada vatandaşlarımızın sahipsiz olmadığını gösteriyor. 730 arkadaşın tamamı 20 dakikada geliyor.

Bazı sosyal medyada ve diğer yayınlarda üzücü şekilde terörist sayısını farklı yansıttı. Kamuoyunu lütfen yanıltmayın.

TUŞAŞ SALDIRISI NE ZAMAN OLDU?

İki terörist, saat 15.26 sıralarında tesisin ana girişine gelerek ateş etmeye başladı. Saldırı sırasında çekilen videodan, iki teröristin bir taksiyle geldiği, bir süre araç içinde durduğunu görünüyor. Aracı kullanan terörist inerek, arabanın ön tarafına giderek tesise doğru ateş ederek koşmaya başlıyor. Aracın sağından inen diğer terörist ise, o sırada arabanın yanından geçen sivillere ateş ediyor. Sırt çantaları teröristler, sivillere ateş ederek, tesise doğru koşmaya başlıyor. Saldırı sırasında kapıdaki çalışanlar saklanmaya çalışıyor. Teröristler tesis kapısına ve çevresine ateş ederek içeri girmeye çalıştı. Bu sırada tesis kapısı yakınında kuvvetli patlama duyuldu.

TERÖRİSTLER TESİSE NASIL GELDİ?

Teröristler, muhtemelen dikkat çekmemek veya gasbının kolay olduğunu düşünerek, bir taksiyle tesise geldi. 06 plakalı aracın şoförünün akıbeti saldırısı sırasında bilinmiyordu. Teröristlerin vardiya değişimi sırasında tesise saldırdığı anlaşıldı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde eli silahlı teröristlerin TUSAŞ yerleşkesine ticari taksi ile geldiği görünüyor. Taksiyi teröristin birisi kullandı. Birisi kadın iki teröristin, taksiyi kaçırdıkları belirtiliyor. Taksi şoförünün akibeti ilk anda belirlenemedi, daha sonra yapılan araştırmada, teröristlerin Kazan ilçesinden taksiye bindikleri ve yolda taksiciyi vurup, bagaja koydukları anlaşıldı. Şehit taksi şoförünün isminin Murat Arslan olduğu bildirildi. Teröristlerin, taksi durağından aracına binip şehire gitmek istediklerini söyledikleri Arslan'ı, yolda sigara içme bahanesiyle durdurdukları ve sırtından vurdukları ifade edildi.

TERÖRİSTLER KAÇ KİŞİYDİ?

Kayıtlardan taksiyle gelen teröristlerin iki kişi olduğu anlaşıldı. Birisi kadın iki terörist, uzun namlulu, Kalaşinikof olduğu tahmin edilen silahlarla sivillere ateş etmeye başladı. Teröristlerin sırt çantalarıyla gelmesi, patlayıcı da getirdiklerini düşündürdü.