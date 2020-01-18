Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı izleyici ile buluştu! Türkler Geliyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 18.01.2020 17:40

Senaryosunu Mehmet Bozdağ ve Atilla Engin'in kaleme aldığı yapım konu olarak Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliğini anlatan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi vizyona girdi. 17 Ocak yani dün vizyonlardaki yerini alan film için vatandaşlar Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Öte yandan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, tüm sinema salonlarında büyük ilgiyle karşılandı.

Meraklı bekleyiş sona erdi "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" vizyona girdi.

Yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, fragmanları ve klibiyle büyük ilgi gören film, sinema salonlarındaki ilk vizyon gününde özellikle 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.

ALPLER NÖBETTE

Kahramanmaraş'taki Kahramanmaraş Arsan Center sinemasında filmin vizyona çıkmasıyla birlikte sinema salonunun kapısında 'Diriliş' ve 'Kuruluş' hayranı 'alpler' nöbet tutmaya başladı.

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın 400 kişilik salonu doldurmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden sinema yetkilisi Serhan Erdoğanyılmaz "Böyle bir filmi bize kazandırdığı için Mehmet Bozdağ'a teşekkür ederiz. Bu film dünyanın birçok ülkesinde vizyona girecek, Türklüğü orada anlatabilmek büyük başarı. Kahraman unvanlı Maraş'ın da böyle bir film sahip çıkması lazım" dedi.

DÜNYA AKINCILARI İZLEYECEK

Yapım tasarımıyla Türk sinemasında yeni bir dönemi başlatacak Bozdağ Film, 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nda izleyiciyi Osmanlı akıncılarının dünyasına götürüyor. Film, Türkiye'nin hemen ardından ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi 40'tan fazla ülkede gösterime girecek.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı konusu

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', İstanbul'un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, Sultan'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan Akıncılar'ın hikâyeleri üzerinden ele alıyor.

Dünyanın gördüğü en barbar krallardan biri olan ve tarihte Bogomil (Boşnak) katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçerler.