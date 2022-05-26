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Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber! P. Söz. Er Mehmet Meral şehit oldu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber! P. Söz. Er Mehmet Meral şehit oldu
26.05.2022 10:28

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Son dakika haberleri... Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'nın açtığı taciz ateşi sonrası P. Söz. Er Mehmet Meral'in şehit olduğunu duyurdu.

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Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber geldi.

ŞEHİDİMİZ VAR
Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'nın açtığı taciz ateşi sonrası P. Söz. Er Mehmet Meral'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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