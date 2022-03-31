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Türkiye'ye ambargo kararı sonrası Kanadalı şirket iflas etmişti! Bakan Çavuşoğlu: Artık Türkiye ile yakınlaşma anlayışındalar

Türkiye'ye ambargo kararı sonrası Kanadalı şirket iflas etmişti! Bakan Çavuşoğlu: Artık Türkiye ile yakınlaşma anlayışındalar
31.03.2022 11:40 - Son Güncelleme: 31.03.2022 11:41

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ savaşındaki etkin kullanımı sonrası Türkiye'ye silah ambargosu kararı alan Kanada'nın Telemus Systems adlı şirketi iflas etmişti. Artık Kanada'nın Türkiye ile ilişkilerini yeniden gözden geçirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye'ye ambargo kararı sonrası Kanadalı şirket iflas etti. NATO içinde ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldıralım düşüncesi ağır basıyor. Kanada bile artık gözden geçirelim diyor." dedi.

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