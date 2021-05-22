Türkiye’de milli iradeye yönelik sabotaj girişimleri! Darbe girişimleri, kumpaslar...

Türkiye'ye ve devlete yönelik saldırılar yine kendini göstermeye başladı. Bakanlara yönelik iftiralar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin benzetmeler ve dahası. Başkan Erdoğan hangi yollardan geçerek bu güne geldi? Türkiye'ye yönelik kalkışılan sabotaj girişimlerinde neler yaşandı? İşte geçmişten günümüze darbe girişimleri ve kumpaslar.

Türkiye'ye ve devlete yönelik saldırılar yine kendini göstermeye başladı. Bakanlara yönelik iftiralar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin benzetmeler ve dahası. Başkan Erdoğan hangi yollardan geçerek bu güne geldi neler yaşandı?





1989- YEREL SEÇİMDE ERDOĞAN, BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

1989 önemli bir tarih çünkü Başkan Erdoğan belediye başkanı adayı olduğunda merhum Turgut Özal Cumhurbaşkanıydı. Ve bugün Erdoğan'a yönelik yapılan saldırıların aynısı o gün Turgut Özal'a yapılıyordu.

1991- REFAH PARTİSİ'NİN 1. SIRA ADAYI OLARAK KATILDI SEÇİMLERE, KAZANDI ANCAK TERCİHLİ OY ENGELİNE TAKILDI

91 seçimlerinde Türkiye'de ilk defa tercihli oy sistemi geldi bu sistemde Adnan Kahveci 1. Oldu. İnsanlar onu tercih etti. 1991 seçimi Türkiye'de krizin kapısının açıldığı seçim DYP SHP koalisyonu kuruldu 11 yıl boyunca 4 Nisan kararları tencere eylemleri Tükiye'nin krizden krize sürüklendiği yıllardı.



1998- ERDOĞAN, ŞİİR OKUDUĞU İÇİN HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Erdoğan'ın belediye başkanlığı öncesi SHP döneminde İstanbul'da susuzluk çöp dağları vardı.

2001- AK PARTİ KURULDU

Bu yıl içerisinde Başkan Erdoğan'ın büyük çabaları ile AK Parti'nin temelleri atıldı.

2002-ERDOĞAN, YASAKLI OLDUĞU GEREKÇESİYLE SEÇİMLERE GİREMEDİ

AK Parti seçimlerden birinci parti çıktı ama Başkan Erdoğan'ı engelleme çabaları kendini göstermeye başlamıştı ki Erdoğan o dönem siyasi yasaklı olduğu gerekçesi ile seçimlere giremedi. O dönem manşetlerde siyasi hayatı bitti muhtar bile olamaz balıkları atılıyordu.

2003/2007- AHMET NECDET SEZER'İN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE HÜKÜMET ÇALIŞAMAZ DURUMA GELDİ

Kararnameler noktasında Meclis noktasında bir çok engeller çıkarıldı hatta ordu da yavaş yavaş devreye giriyordu.

2006- DANIŞTAY SALDIRISI İLE KUMPAS PLANI

Türkiye yeni bir uçuruma sürüklenmek istendi. Gadyo operasyonlarından en önemlilerinden bir tanesi Danıştay saldırısıydı. Saldırının faili dinci gösterilerek saldırı AK Parti hükümetinin üzerine dindar kesimin üzerine yıkılmak istendi. Katil in kıskıvrak yakalanması büyük oyunu gözler önüne serdi.

2007- CUMHURİYET MİTİNGLERİ VE e-MUHTIRA

2007 yılında Cumhuriyet mitingleri adı altında millete sokak çağrısı yapıldı o mitinglerin başını bugün CHP İzmir Milletvekili olan Tuncay Özkan çekiyor muhafazakar dindar kesim deyim yerindeyse tel'in ediliyor aşağılanıyordu.

e-Muhtıra, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genelkurmay Başkanlığı'nın cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısı ile 27 Nisan 2007 tarihinde gece saat 23.20'de yaptığı, laiklikle ilgili açıklamaydı.

2008- AK PARTİ'YE KAPATMA DAVASI

Türkiye'de bir Anadolu devrimi yaşanıyordu. Hızla yükselişe geçmeye başlamıştı Cumhuriyet mitingleri ve e-Muhtıra ile engellenemeyen AK Parti'ye bu kez kapatma davası açıldı.

Başkan Erdoğan'ın 30 Ocak 2009'da Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'e İsrail'İn işgal politikasını "one minute" diyerek eleştirmesinin ardından Erdoğan artık mazlum İslam coğrafyasının da lideri olma yolundaydı.

2010- GAZZE'YE GİDEN GEMİYE SALDIRI

İsrail güçleri uluslararı sularda Filistin'e insanı yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırdı. İsrail komandoları gemideki 10 aktivisti gözünü kırpmadan hayattan kopardı 60 aktivistte yaralandı.

2012- MİT TIRLARI KUMPASI

7 Şubat MİT krizi ile başlayan ve Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması ile alevlenen süreç hasta olmasına rağmen yine Başkan Erdoğan'ın dirayetli duruşu ile önlendi. Bu tarih hem dersaneler krizinin 17-25 Aralık darbe girişiminin ve 15 Temmuz'un başlangıç noktasıydı. FETÖ iyiden iyiye kendini belli etmeye başlamıştı.

2013- GEZİ KALKIŞMASI! 17-25 ARALIK YARGI DARBE GİRİŞİMİ

PKK'nın silah bırakmaya çekilmeye hazırlandığı bir dönemde, Gezi kalkışması adı altında bir kaç ağaç bahane edilerek girişilen eylemlerde FETÖ'nün emniyet yapılanması yasa dışı örgütler hatta terör örgütleri bile el ele vererek AK Parti'ye ve Erdoğan'a saldırdı. Her alanda hızla yükselişe geçmiş olan Türkiye bir anda milyarlarca dolar zarara uğratıldı.

2014 -SEÇİMLERDE FETÖ-HDP-CHP İTTİFAKI

2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde FETÖ-HDP-CHP İTTİFAKI kuruldu. Bu durumu eski CHP'liler de defalarca itiraf etti. Özellikle FETÖ medyasında kurgu-montaj ses kayıtları servis ediliyor AK Parti'nin gitmesi için her şey yapılıyordu. Seçimlerdeki kirli ittifak da başarılı olamayınca PKK kartı masaya sürüldü 6-7 Ekim olayları ve Kobani provokasyonunun fitili ateşlendi.

2015 -SİSTEMATİK TERÖR SALDIRILARI/-MHP'Yİ ELE GEÇİRME OPERASYONU

2014-2015 FETÖ ve PKK'nın bir anlamda birleşme yılıydı. Sistematik terör saldırılarıyla bu kez milli irade hedef alındı. Sadece AK Parti'ye değil MHP'ye yönelikle kara propaganda operasyonlarının başlangıcı oldu 2015 ve eli kanlı teröristler hendek eylemlerini başlatarak Doğu ve Güney Doğu'daki insanları korku ve panikle ele geçirmeye çalıştılar.

2016 -15 TEMMUZ FETÖ DARBE GİRİŞİMİ

Terör örgütü FETÖ darbe yaparak Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştı ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa inen millete darbe 'dur' dedi. Bu süreçte CHP darbeye "Kontrollü" diyerek itibarsızlaştırdı.

2017 YILI

Halkbank kumpası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, sözde adalet yürüyüşü ve Man Adası yalanı

2018 YILI

Recep Tayyip Erdoğan Başkan seçildi, Ekonomik darbe girişimi yapılma kalkışıldı. Cumhurbaşkanı'nın ailesine saldırı yapıldı

2019

CHP-HDP-İYİ Parti yerel seçimde ittifak yaptı

2020

Türkiye, Libya'dan Karabağ'a oyun değiştirdi. Muhalefet itibarsızlaştırmaya çalıştı.