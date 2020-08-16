Türkiye düşmanı Joe Biden’ın hadsiz açıklamaları neden şimdi servis edildi?

16.08.2020 17:44

Son dakika haberi... ABD'de Donald Trump'ın karşısında demokratların desteklediği Joe Biden'ın Aralık ayında yaptığı röportajda Başkan Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Peki Biden'ın aylar önce yaptığı açıklama neden bugün servis edildi? Görüntülerin tekrar gündeme getirilmesindeki amaç ne? Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar, A Haber'de Diplomasi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çınar, "2 gün önce PKK sempatizanları tarafından bu video servis ediliyor sosyal medyada. Aslında bu video ortada yoktu." dedi.

Joe Biden neden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı? Biden neden "muhalefeti desteklemeliyiz" dedi. New York Times'ın Aralık ayında yaptığı röportajın video görüntüsü neden röportaj şimdi servis edildi? Bunu kimler servis etti? Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar, A Haber'de Diplomasi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çınar, "Aslında New York Times Joe Biden'la Aralık ayında röportajı yapıyor bütün editörlerin yaptığı bir toplantı. Ocak ayında da röportajın tamamı yayınlanıyor. Aslında yazılı olarak vardı. Daha sonra 2 gün önce PKK sempatizanları tarafından bu video servis ediliyor sosyal medyada. Aslında bu video ortada yoktu. Bu talihsiz açıklamaları önceden de gördük ama video kamuoyunda paylaşılmamıştı. New York Times tarafından bir şekilde birilerine verildi ve bu şekilde ortaya çıktı." dedi.

TÜM ANTİ-TÜRK GRUPLAR BİRLEŞTİ

Çınar, "Aklınıza gelen tüm anti-Türk grupları Biden'ın kampanyasında birleşmiş durumdalar. Trump'tan hiçbir umutları kalmadı." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Joe Biden 21 Ocak'ta Beyaz Saray'a gelirse "ben yanlış söyledim özür dilerim kusura bakmayın" de diyebilir. Biden geçmişte 2014 yılında Ekim ayında Türkiye aleyhine açıklamalarından sonra Başkan Erdoğan'ı arayıp özür dileyen bir kişi.