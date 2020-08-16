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    • 16.08.2020 10:17
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    Sözcüsü Çelik'ten 'a göndermesi: "Darbeye nasıl cevap veriliyor biliyoruz"

    Sözcüsü 'in skandal sözlerine gösterdi. “Erdoğan’ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, le yapacağız” derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki “darbe” seçim, “seçim” de darbe yerine kullanılmış. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son ‘’dan biliyoruz. " dedi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Joe Biden'in skandal sözlerine sert tepki!

    Sözcüsü 'in skandal sözlerine gösterdi. "Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız" derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki "darbe" seçim, "seçim" de darbe yerine kullanılmış. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son '15 Temmuz'dan biliyoruz. " dedi.

    Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

    Biden "Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız" derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki "darbe" seçim, "seçim" de darbe yerine kullanılmış. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son '15 Temmuz'dan biliyoruz.

    Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir.

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