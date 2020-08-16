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    • 16.08.2020 Gazete
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    Al sana dış güçler! ABD Başkan Adayı haddini aştı

    Demokratlar'ın adayı Biden, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Muhalefete destek çağrısı yaptı. İşte o skandal konuşma: Erdoğan'a çok farklı yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onları güçlendirmeliyiz.


    Demokratlar'ın adayı Biden, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Muhalefete destek çağrısı yaptı. İşte o skandal konuşma: Erdoğan'a çok farklı yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onları güçlendirmeliyiz.


    , 'deki sondaj faaliyetimize de karşı çıktı.



    BIDEN HADDİNİ AŞTI
    ABD'deki başkanlık lerinde 'a rakip olan Joe Biden'ın, Aralık 2019'daki bir konuşması ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal ifadelerde muhalefete destek çağrısı yaptı. "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz" ifadelerini kullandı.



    Skandal sözlere büyük tepki yağdı:

    AHLAK DIŞI SÖZLER

    FAHRETTİN     ALTUN: , siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir.

    ÖMER ÇELİK: Bu saldırıyı kendisine iade ediyoruz. Saygısızlığını kınıyoruz...

    SÜLEYMAN SOYLU: Türkiye eski Türkiye değil. Bir daha denemesine varız...

    NUMAN KURTULMUŞ: Akıl, izan ve siyasal ahlak dışı sözler. Şiddetle kınıyoruz...


    HAYDUTLUĞA ASLA İZİN VERMEYİZ
    Başkan     Erdoğan, Oruç Reis'in faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirterek, "Bu süre zarfında en ufak bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız" dedi.

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