

Demokratlar'ın adayı Biden, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Muhalefete destek çağrısı yaptı. İşte o skandal konuşma: Erdoğan'a çok farklı yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onları güçlendirmeliyiz.

Akdeniz 'deki sondaj faaliyetimize de karşı çıktı.başkanlık seçim lerinde Donald Trump 'a rakip olan Joe Biden'ın, Aralık 2019'daki bir konuşması ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal ifadelerde muhalefete destek çağrısı yaptı. "ifadelerini kullandı.

Türkiye , siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir.Bu saldırıyı kendisine iade ediyoruz. Saygısızlığını kınıyoruz...: Türkiye eski Türkiye değil. Bir daha denemesine varız...Akıl, izan ve siyasal ahlak dışı sözler. Şiddetle kınıyoruz...

Erdoğan, Oruç Reis'in faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirterek, "Bu süre zarfında en ufak bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız" dedi.