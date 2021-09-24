Haberler Haber Videoları Türkiye - ABD İlişkileri hakkında Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: ''2 NATO ülkesi olarak farklı noktada olmamız gerekirdi''

Türkiye - ABD İlişkileri hakkında Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: ''2 NATO ülkesi olarak farklı noktada olmamız gerekirdi''

Türkiye - ABD İlişkileri hakkında Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: ''2 NATO ülkesi olarak farklı noktada olmamız gerekirdi''
24.09.2021 15:47
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında cevap verdi. Başkan Erdoğan, ABD'yle ilişkiler için "Bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı" derken ABD'nin teröre beklenenin çok üstünde destek verdiğinin altını çizdi.


ABD ziyaretine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Amerika ile ilgili münasebetler konusunda sorulan bir soru üzerine, şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmeler de o istenilen neticedeydi dedim. Şu anda da aynı şeyi düşünüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek, bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiri ile böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak bu olmamalı. İki, terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üzerinde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Tabii bir NATO ülkesi bu tür yaklaşımlar olduğu sürece, bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gereklidir."

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