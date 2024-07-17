Antalya'dan bir işletmecinin imza attığı skandal tepkilere neden oldu.

NAR SUYUNA FAHİŞ FİYAT

Antalya'da tatil yapan turist bir kadın nar suyu satın almak isterken açgözlü bir işletmeci tarafından mağdur edildi.

HEMEN POLİSİ ARADI

Nar suyu için 1200 TL ödeyen kadın, ücretin gerçek bedelinden çok daha fazla olduğunu fark edince polise başvurdu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, işletme sahibinin fazla aldığı parayı iade etmesini sağladı.

Ardından turist kadın, nar suyunun gerçek ücretini ödeyerek olay yerinden ayrıldı.

TEPKİ YAĞDI

Bu skandal anlar, sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları esnafın bu tür haksız kazanç elde etmeye çalışmasını sert bir dille eleştirdi.

Bu tür yaklaşımların turizme zarar verdiğini belirten vatandaşlar daha sıkı denetim istedi.