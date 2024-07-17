Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkardı: Cenazeme gelme

CHP içinde süren iç savaş giderek büyümeye devam ediyor. Sürekli 'buradayım' mesajı veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak 'içeride sadık 50 vekilim var' çıkışı ipleri daha da gerdi.







ÖZCAN'DAN BOMBARDIMAN: SEN TANRI MISIN?



Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sonrası CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert dille hedef aldı.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özcan, "Hatırlatmak için söylüyorum..Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara'ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" ifadelerini kullandı.







KILIÇDAROĞLU SONUNDA PATLADI: CENAZEME GELME



CHP'li Özcan'ın sert sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu sonunda patladı. "Yazık sana, sana verdiğim emeklere" diyen Kılıçdaroğlu, "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum" dedi.



Kılıçdaroğlu paylaşımı şu şekilde:

Sana ilk ve son kez cevap veriyorum; Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır. Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum.







"AKLINI BAŞINA AL"



Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler… Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! "Tanrı mısın?" Ne demek? Allah'a sığınırım. "Tarikat lideri misin?" Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti.







"YAZIK SANA VERDİĞİM EMEKLERE"



Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…







TANJU ÖZCAN'DAN KARŞILIK GELDİ: HAKKIMI HELAL EDEMEM



Kılıçdaroğlu'nun sert çıkışına Tanju Özcan'dan tekrar yanıt geldi. Özcan sosyal medya hesabından, "Size karşı özel bir kinim veya nefretim yok. 13 yıl boyunca başarısız olarak, koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var. Bizi, çeyrek asır süren Erdoğan iktidarına mahkûm ettiğiniz için yoğun bir kızgınlığım var. Bu kadar ekonomik sıkıntıya ve dış politikadaki başarısızlıklara rağmen, bu beceriksiz Erdoğan'ı yenemeyip, oğlum dahil milyonlarca genci ağlatmanızı hazmedemiyorum. Ayrıca ben değişim için Ankara'ya yürüdüm ve bu eylemi demokratik bir hak olarak gördüm. Attığım koltuk kendi koltuğumdu. Konuyu saptırmayalım. Siz hiç Atatürkçü olmadınız, partiyi sağdan transfer badem bıyıklılarla doldurdunuz. Hayatta sizin kadar yalan söyleyen kimseyi tanımadım, bunu partililerde bilir. Ayrıca cenazeme gelme demişsiniz, siz benden önce vefat ederseniz ben o cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde "Hakkımı helal ediyorum" diyemem. Öyle iddia ettiğiniz gibi bende de çok hakkınız olduğuna inanmıyorum. İki sefer ön seçimle gelmiş bir Milletvekili, Tayyip Erdoğan'ın %65 oranında oy aldığı Bolu Belediyesi'ni iki sefer rekor oyla kazanmış biriyim. Ayrıca lütfen üslubunuza dikkat edin, emekli oldunuz, genel siyasete değil torunlarınıza vakit ayırınız. Birazcık partiyi düşünüyorsanız, benim gibi siyasette başarılı olanlarla uğraşmak yerine gazetelerin bulmacalarını çözmeye çalışın. Maalesef sebep sizsiniz, sonuç Erdoğan…" ifadelerini kullandı.







CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL'DEN 'TANJU ÖZCAN' AÇIKLAMASI: MESELEYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ



CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamaların, partinin yetkili kurullarında değerlendirileceğini belirtti.







YİNE Mİ İHRAÇ EDİLECEK?



CHP Sözcüsü Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya üzerinden eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ve rencide edici ifadeler kullanmasına üzülerek tanıklık ettik. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet değerlerine, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven kişilerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de, kişilere değil başta Anayasamıza, milletimize, partimizin savunduğu fikirlere ve değerlere bağlıdır. Eleştiri ve saygı sınırları içerisinde kalmak kaydıyla her düşünce özgürce ifade edilebilir. Ancak kim olursa olsun, görevi ve konumu ne olursa olsun CHP eski Genel Başkanı hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kendisine mal edilen ve kamuoyunda tepki çeken ifadeleri tekzip etmiştir. Buna rağmen, konuyu köpürtmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli görmüyoruz. Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



"Siyasetten çekilmedim" diyerek CHP yönetimine "parti içinde hala etkinim" mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki ofisinde Vedat Yenerer'e bir röportaj vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu "Siyaseti bıraktınız mı? Bırakmadıysanız ne düşünüyorsunuz? Yeni bir parti kuracak mısınız?" sorusuna "Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım (elleriyle çalışma ofisini göstererek). Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP" yanıtını vermişti.







"BANA SADIK 50 MİLLETVEKİLİ VAR"



Yenerer, Kılıçdaroğlu'na CHP içerisindeki milletvekilleriyle ilgili dikkat çeken bir soru yönelterek, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?" dedi.



Kılıçdaroğlu ise "Evet doğru." şeklinde cevap verdi.





BOMBA SHP İDDİASI



Öte yandan geçtiğimiz günlerde yeniden kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ile ilgili bomba bir iddia gündeme gelmişti. Söz konusu partinin arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu ve muhalefetten koparacağı vekillerle siyasete dahil olacağı iddia edilmişti.







CHP'ye yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir ismin işin içinde olduğunu öne sürmüştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN