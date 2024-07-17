SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024, 14:49 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024, 15:36

Malatya'da cinayet! Eski il başkanı her yerde aranıyor

Malatya'da, eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, alacak meselesi yüzünden tartıştığı aynı zamanda dükkanında kiracı olan Eyüp İshakoğulu’nu (33) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Yılmaz, alacağı olduğu, aynı zamanda kiracısı Eyüp İshakoğlu ile sokakta karşılaşınca borcunu ödemesini ve dükkanından çıkmasını istedi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hakan Yılmaz, yanındaki tabancayı çekip Eyüp İshakoğlu'na ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.




OTOPSİ YAPILACAK
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eyüp İshakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından İshakoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öldürülen Eyüp İshakoğlu


ESKİ İYİ PARTİ İL BAŞKANI HAKAN YILMAZ ARANIYOR
Olay sonrası kaçan ve daha önce İYİ Parti İl Başkanlığı yapan Hakan Yılmaz'ın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
TBMM Tarım Komisyonu'nda gerginlik!
17.07.2024Çarşamba
Turiste nar suyu videosu izle! 2 nar suyu için turistlerden aldığı paraya bakın!
17.07.2024Çarşamba
PKK elebaşı Beşe Hozat'ta "Türkiye-Suriye" korkusu: Sabotaja girişti!
17.07.2024Çarşamba
İsrail'in Gazze'deki saldırıları: Yıktıkları hastanenin önünde poz verdiler
17.07.2024Çarşamba
Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkardı: Cenazeme gelme
17.07.2024Çarşamba
Bunlar da Var
İş adamı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu 02:17
İş adamı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu
17.07.2024Çarşamba
Adıyaman’da feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı 01:24
Adıyaman’da feci kaza!
17.07.2024Çarşamba
Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu 00:40
Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı!
17.07.2024Çarşamba
Gözü dönmüş televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! 4 kişini başını çekiçle ezdi 01:55
Aydın'da çekiçli dehşet!
17.07.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA