Haberler Haber Videoları Tunceli Ovacık'ta teröre bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi 1 asker şehit oldu

Tunceli Ovacık'ta teröre bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi 1 asker şehit oldu

Tunceli Ovacık'ta teröre bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi 1 asker şehit oldu
03.12.2021 17:47
Ana Sayfa 01:33
Tunceli'de teröre bir darbe...
Ana Sayfa 02:57
Bakan Akar ve komuta kademesi...
Ana Sayfa 03:22
16 Mossad ajanı için hesap...
Ana Sayfa 01:36
Yıllardır süren kazılarda...
Ana Sayfa 06:39
Sevda Kılıç'ı bulan Müge Anlı...
Ana Sayfa 00:29
Güvenlik amiri iş arkadaşını...
Ana Sayfa 01:07
Savcı Uzun’u şehit eden...
Ana Sayfa 01:42
Bir yandan silahlı soyguncuya...
Ana Sayfa 01:07:28
Müge Anlı hüngür hüngür...
Ana Sayfa 01:42
Olcay Kılavuz: CHP'li Mersin...
Ana Sayfa 00:56
Kurusıkı tabancayla kuyumcuyu...
Ana Sayfa 01:42
Asansör boşluğuna düşen bekçi...

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Haber Videoları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.


3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 kahraman jandarmamız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

SON DAKİKA