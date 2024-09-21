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Tüfek alev aldı: 8 yaşındaki çocuk öldü.
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Tüfek alev aldı: 8 yaşındaki çocuk öldü.

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 17:01 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 17:01

Siirt’in Pervari ilçesinde oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla yaralanan Tayyar Aygün (8), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde meydana geldi. Tayyar Aygün, iddiaya göre evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle oyun oynarken tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Tayyar'ın vücuduna isabet etti. Kısa süre sonra eve gelen yakınları, çocuklarını kanlar içerisinde hareketsiz görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tayyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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