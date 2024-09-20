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Suruç trafik kazası son dakika: 1 ölü, 8 yaralı!
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Suruç trafik kazası son dakika: 1 ölü, 8 yaralı!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 18:24 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 18:55

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Mehmet Esen yönetimindeki 63 H 2854 plakalı şehir içi toplu taşıma yapan minibüs, yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Suruç çevre yolunda Zeki Karabulut idaresindeki 66 DR 827 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü Zeki Karabulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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