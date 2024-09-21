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Park halindeki tıra çarptı: 1 ölü
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Park halindeki tıra çarptı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 17:07 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 17:08

Ankara'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Uzay Çağı Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün aşırı hız yapması nedeniyle kontrolden çıktığı iddia edilen hafif ticari araç, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücünün cesedi itfaiye tarafından çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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