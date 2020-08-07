TSK'dan Suriye'deki operasyonlar için yeni adım! "Barış Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanlığı" kuruldu...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Suriye'deki operasyonların koordinasyonu için yeni bir komutanlık kuruldu. Hatay- Serinyol'da kurulan "Barış Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanlığı"nın başına bordo bereli Tümgeneral Hakan Öztekin atandı. Böylelikle bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonları tek merkezden sağlanacak. İşte detaylar...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Suriye'deki operasyonların koordinasyonu için yeni bir komutanlık kuruldu. Hatay- Serinyol'da kurulan "Barış Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanlığı"nın başına bordo bereli Tümgeneral Hakan Öztekin atandı. Böylelikle bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonları tek merkezden sağlanacak.