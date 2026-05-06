21 yıllık firar son buldu! Katil zanlısı kıskıvrak yakalandı

2005 yılında işlediği cinayetin ardından izini kaybettiren ve hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan Ercan Özkoç, polisin dikkati sayesinde adalete teslim edildi.

Olay, İzmir'in Beydağ ilçesinde 2005 yılında meydana gelmişti. Çomaklar Mahallesi'nde Şükrü Dikil ile girdiği tartışma sonucu rakibini bıçaklayarak hayatını kaybetmesine neden olan Ercan Özkoç, olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Hakkında "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü için güvenlik güçleri yıllardır süren bir takip yürütüyordu.

Aktepe'de polisten kaçamadı

Beydağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Aktepe Mahallesi'nde yürüttüğü titiz çalışma, 21 yıllık firarı noktaladı. Şüpheli hareketleri üzerine durdurulan 45 yaşındaki Ercan Özkoç'un kimlik sorgusunda, cinayet suçundan arandığı belirlendi. Ekipler, yıllardır gizlenen Özkoç'u kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Suç dosyası kabarık çıktı

Emniyetteki derinlemesine sorgusunda Özkoç'un sadece cinayet değil; "orman kanununa muhalefet", "tehdit", "hakaret", "hırsızlık" ve "görevi yaptırmamak için direnme" gibi pek çok suçtan da kaydının olduğu saptandı. İşlemleri tamamlanan firari hükümlü, 21 yıl sonra gelen adaletin tecellisiyle cezaevine gönderildi.

