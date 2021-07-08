Toplu taşımada İBB iş bilmezliği! Metrobüs kazalarından sonra vatandaşlar otobüste şemsiye de açmak zorunda kaldı

Göreve geldiği günden bu yana hiçbir icraati olmayan, hatta var olan projeleri engellemekle ünlü CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğinin en önemli zinciri olan metrobüsleri de yönetemiyor. Artan metrobüs kazalarının yanı sıra İETT otobüslerinin içindeyken şemsiye açılmak zorunda kalınması durumun vahametini iyice gözler önüne serdi. CHP’li yönetim durumu düzeltmek için çabalayacağına yine AK Parti’yi suçlamayı seçti.

2019'daki seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu oldu. Çalışmamak için temel atmama töreni bile düzenleyen İmamoğlu, vatandaşa sağlamadığı hizmet nedeniyle İstanbulluları çileden çıkarttı.

METROBÜS-OTOBÜS REZALETİ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 2 yılda 11 milyarlık 114 projeyi durdururken yüzde 35'lik küçülmenin tek nedeni olarak tepki çekti. Dünyanın gözde şehri İstanbul'u rezaletlerin merkezi haline getiren CHP ulaşımda da sınıfta kaldı.

2012-18 yıllarındaki AK Parti döneminde toplam 2 bin 250 yeni otobüs alındı ve İETT otobüs filosu yenilendi. CHP'li İBB ise 2 yıllık süreçte bir tane bile otobüs ya da metrobüs almadı. Çıkan skandal görüntülerin ardından İBB'den metrobüs alımı yapılacağının açıklanması ise büyük tepki uyandırdı.

TAVAN AKTI ŞEMSİYELER AÇILDI

Öte yandan İETT'deki tek skandal yetersizlik ve kazalar da değil. İETT otobüslerinin bakımsızlıktan tavanlarının akması Türkiye gündemini salladı. Otobüsün tavanının su aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

İstanbul'daki metrobüs-otobüs kazaları ve İETT otobüslerinde şemsiye açmak zorunda kalınıldığı vahim manzaralar gündeme oturdu.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"İBB geçen bu 2 yıl süre içinde mali performansta da projelerde de, yatırımlarda da geriye gitmiştir, ortalama yüzde 35 küçüldü. Örneğin toplam 11 milyarlık 114 proje durdurulmuştur. Bu dönemde İBB'nin 5 temel icraatı görülmüştür. İBB, 28.9 milyar bütçesi olan bir reklam ajansına, siyasi illüzyon üreten iletişim merkezine dönmüştür. Algı, şov ve manipülasyon üreten stant-up merkezine dönmüştür. Hepinizin bildiği bir kuş vardır. Guguk Kuşu. Bu kuş yuva yapmaz. Hep başkasının yuvasında geleceğini ikame etmeye çalışır. İBB 21'inci yüzyılın çağdaş guguk kuşu merkezine dönüşmüştür. Biz İBB Yönetimine 2 yıl süre tanıdık. Rölantide gündemi takip ettik. Ancak acil durumlarda müdahale ettik. Ama gördük ki, İBB yönetiminin ne iş yapmaya niyeti ne iş yapma samimiyeti ne de iş yapma becerisi var. Ama biz İstanbullular adına seçilmiş kişiler olarak İstanbul'un geleceğini bu kifayetsiz muhterislerin eline bırakamayız yeni yatırımlar yapmak bir yana mevcut sistemi işletmekte bile başarısız olan CHP yönetimine karşı AK Parti Toplu Ulaşım Sistemi ile ilgili bir Araştırma Komisyonu kurulması için ön ayak oldu. Komisyon raylı sistemlerdeki yatırımlarda ortaya çıkan toplu taşımadaki mağduriyetlerin telafi edilme şekilleri, şehir içi ulaşımdaki bütün aktörlerin genel toplu ulaşıma nasıl entegre edileceği konusunda çalışma yapacak."

250 YENİ HAT CUMHUR İTTİFAKI'NDAN

İBB Meclisi Mayıs ayı 2'inci oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Oturuma ikinci başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlık etti. Gündem dışı söz alan AK Parti Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz, "66 bin servisin toplu ulaşıma geçici olarak entegre edilmesi ile İETT'nin ilave 250 yeni hattı faaliyete alması" teklifi sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin yapılan oturumunda, 66 bin servis aracının pandemide toplu ulaşıma katkı sağlaması teklifi, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin hayır oylarına karşı, AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi.

İSTANBUL'DA KAZALAR BİTMİYOR

İstanbul'da artan metrobüs-otobüs kazaları bitmek bilmiyor. Seyir halindeyken bir metrobüsün alev alması sonucu İstanbul'da can pazarı yaşanmıştı. Son zamanlarda çok sayıda kişinin yaralandığı metrobüs kazaları da vatandaşı tedirgin etti. Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazası ise durakta gerçekleşti. Duran metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün vurması sonucu 24 kişi yaralandı.

CHP AK PARTİ'Yİ SUÇLADI

İstanbul'a hizmetten çok çile getiren CHP, yalan siyasetini sürdürerek algı operasyonu çalışmalarına da devam ediyor. Yandaş medyasına sırtını dayayan CHP, hizmetsizlik anlayışının suçlusu olarak AK Parti'yi halkın önüne atmak istiyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sosyal medyadan BirGün Gazetesi'nin yalan haberini alıntılayarak "AKP döneminde gereken yatırım yapılmadı, İstanbul'un otobüs filosu eskidi. Şimdi İBB metrobüs hattında kullanmak üzere 200 otobüs almak istiyor, dış kredi de bulundu, fakat sandığa saygı duymayan Erdoğan 6 aydır imzayı bekletiyor. Bedeli halk ödüyor." ifadelerini kullandı.

ODA TV'YE DE ISMARLAMA HABER YAPTIRMIŞLARDI!

Son Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 24 kişi yaralanırken, her iki metrobüste hasar meydana geldi. Duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı, vatandaş mağdur oldu.

İBB SORUMLULUĞU ÜZERİNDEN ATMA PEŞİNDE

CHP'li İBB ise sorumluluğu üzerine alıp kazayı tüm yönleriyle soruşturmak ve tedbir almak yerine gazetecileri suçlamayı tercih etti. ODA TV'de yapılan ısmarlama haberde, "Hükümete yakın medya kazayı gazete sayfalarına taşıyarak, suçu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na attı." ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL'A METROBÜSÜ KAZANDIRAN AK PARTİ SUÇLANDI

İBB tarafından yaptırıldığı açıkça görülen haberde, kazadan sorumlu olarak dönemin İBB yönetimi değil, 2007 yılında İstanbul'a metrobüsü

kazandıran AK Parti dönemi gösterildi.

"YILLARDIR BAKIMSIZ" YALANI

CHP'li İBB, 2 yıldır görevde olmasına rağmen "İBB'nin göreve geldiği dönemde, metrobüs araçlarının en az 1-1.5 yıldır hiçbir bakımlarının yapılmadığı ortaya çıktı." ifadeleriyle sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştı. İBB'nin bu savunması sonrası "Araçlar iddia edildiği gibi bakımsızsa 2 yıldır gereken neden yapılmadı?" sorusunu akıllara getirdi.