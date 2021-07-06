CHP'li İBB'den ODA TV'ye ısmarlama haber! Sebep oldukları metrobüs kazalarından sıyrılma peşindeler

Dün Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 24 kişi yaralanırken, her iki metrobüste hasar meydana geldi. Duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı, vatandaş mağdur oldu.
İBB SORUMLULUĞU ÜZERİNDEN ATMA PEŞİNDE
CHP'li İBB ise sorumluluğu üzerine alıp kazayı tüm yönleriyle soruşturmak ve tedbir almak yerine gazetecileri suçlamayı tercih etti. ODA TV'de yapılan ısmarlama haberde, "Hükümete yakın medya kazayı gazete sayfalarına taşıyarak, suçu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na attı." ifadeleri yer aldı.
İSTANBUL'A METROBÜSÜ KAZANDIRAN AK PARTİ SUÇLANDI
İBB tarafından yaptırıldığı açıkça görülen haberde, kazadan sorumlu olarak dönemin İBB yönetimi değil, 2007 yılında İstanbul'a metrobüsü
kazandıran AK Parti dönemi gösterildi.