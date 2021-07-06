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    • 06.07.2021 13:39
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    CHP'li İBB'den ODA TV'ye ısmarlama haber! Sebep oldukları metrobüs kazalarından sıyrılma peşindeler

    Dün İstanbul'da yaşanan metrobüs kazasında tam 24 kişi yaralandı. Peş peşe yaşanan metrobüs kazaları, akıllara ihmal iddialarını getirdi, birçok medya organı kazayı haberleştirdi. CHP'li İBB ise kazanın sorumluluğunu almak yerine ODA TV'ye ısmarlama bir haber yaptırarak kazayı geçmiş dönem yönetimine yıkarak acizce bir tutum sergiledi.

    CHP'li İBB'den ODA TV'ye ısmarlama haber!

    Dün Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 24 kişi yaralanırken, her iki metrobüste hasar meydana geldi. Duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı, vatandaş mağdur oldu.



    İBB SORUMLULUĞU ÜZERİNDEN ATMA PEŞİNDE
    CHP'li İBB ise sorumluluğu üzerine alıp kazayı tüm yönleriyle soruşturmak ve tedbir almak yerine gazetecileri suçlamayı tercih etti. ODA TV'de yapılan ısmarlama haberde, "Hükümete yakın medya kazayı gazete sayfalarına taşıyarak, suçu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na attı." ifadeleri yer aldı.



    İSTANBUL'A METROBÜSÜ KAZANDIRAN AK PARTİ SUÇLANDI
    İBB tarafından yaptırıldığı açıkça görülen haberde, kazadan sorumlu olarak dönemin İBB yönetimi değil, 2007 yılında İstanbul'a metrobüsü
    kazandıran AK Parti dönemi gösterildi.



        "YILLARDIR BAKIMSIZ" YALANI
        CHP'li İBB, 2 yıldır görevde olmasına rağmen "İBB'nin göreve geldiği dönemde, metrobüs araçlarının en az 1-1.5 yıldır hiçbir bakımlarının yapılmadığı ortaya çıktı." ifadeleriyle sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştı. İBB'nin bu savunması sonrası "Araçlar iddia edildiği gibi bakımsızsa 2 yıldır gereken neden yapılmadı?" sorusunu akıllara getirdi.

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        CHP'li İBB'den ODA TV'ye ısmarlama haber!
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