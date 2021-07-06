CHP'li İBB'den ODA TV'ye ısmarlama haber! Sebep oldukları metrobüs kazalarından sıyrılma peşindeler

Dün Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 24 kişi yaralanırken, her iki metrobüste hasar meydana geldi. Duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı, vatandaş mağdur oldu.