Yeni TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

15 bin 400 HAK SAHİBİ BELİRLENECEK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "İlk Evim Arsa projemizin kura çekimlerinde depremden etkilenen illerimize öncelik veriyoruz. 3 gün içinde 15 bin 400 hak sahibi vatandaşımızı belirleyeceğiz." dedi.

5 Şubat günü Kütahya'daki kura çekimlerinin ardından 6 Şubat'ta Ankara'da yapılması planlanan "İlk Evim Arsa" kura çekimleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti.

KURA ÇEKİMİ ANKARA'DA BAŞLADI

Ara verilen kura çekimleri 6 Mart'ta Ankara'da başladı. "İlk Evim, İlk İşyerim" kura çekimlerine 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir'den başlayarak beş ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek.

HEM SOSYAL KONUT HEM DE AFET KONUTLARI

Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla Bakanlığa bağlı TOKİ eliyle bir taraftan afet konutlarının inşasının diğer taraftan da "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimlerinin devam ettiğini duyurdu.

Bakan Kurum, paylaşımında, "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı yapacak, afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!" dedi.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek.

Çekiliş yapılacak iller şunlar:

8 Mart 2023: Kilis Merkez 275

8 Mart 2023: Hatay Merkez 275

8 Mart 2023: Elazığ Merkez 1.650

8 Mart 2023: Malatya Merkez 550

8 Mart 2023: Adıyaman Merkez 275

8 Mart 2023: Kahramanmaraş Merkez 275

9 Mart 2023: Adana Merkez 2 bin 200

9 Mart 2023: Şanlıurfa Merkez 3 bin 300

10 Mart 2023: Gaziantep Merkez 3 bin 300

10 Mart 2023: Diyarbakır Merkez 3 bin 300