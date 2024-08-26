Timurtaş Uçar hocanın oğlu TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar son yolculuğuna uğurlandı!

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti. Uçar'ın vefatı, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı. Uçar için bugün Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, Spor Genel eski Müdürü Yunus Akgül ve spor dünyasının tanınan simaları katıldı.

Uçar'ın naaşı, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde, Uçar'ın ailesi, yakınları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken, spor dünyasından pek çok isim de taziye dileklerini iletti.

Bekir Yunus Uçar, Türkiye motosiklet sporuna yaptığı katkılarla tanınıyordu ve başkanlık yaptığı dönemde pek çok önemli projeye imza atmıştı. Uçar'ın ani vefatı, Türkiye motosiklet camiasında büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.