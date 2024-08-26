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Timurtaş Uçar hocanın oğlu TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar son yolculuğuna uğurlandı!
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Timurtaş Uçar hocanın oğlu TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar son yolculuğuna uğurlandı!

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024, 17:17   |   Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024, 17:17

Kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Timurtaş Uçar hocanın oğlu olan Bekir Yunus Uçar'ın cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gibi önemli isimler ve spor camiasının önde gelen simaları katıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti. Uçar'ın vefatı, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı. Uçar için bugün Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, Spor Genel eski Müdürü Yunus Akgül ve spor dünyasının tanınan simaları katıldı.

Uçar'ın naaşı, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde, Uçar'ın ailesi, yakınları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken, spor dünyasından pek çok isim de taziye dileklerini iletti.

Bekir Yunus Uçar, Türkiye motosiklet sporuna yaptığı katkılarla tanınıyordu ve başkanlık yaptığı dönemde pek çok önemli projeye imza atmıştı. Uçar'ın ani vefatı, Türkiye motosiklet camiasında büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

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