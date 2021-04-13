THY'den Ramazan'a özel video

Türk Hava Yolları (THY), ramazanın başlaması dolayısıyla videolu mesaj yayımladı. Paylaşımda, İstanbul semalarındaki THY uçağının penceresinden çekilen görüntü yer alıyor.
Türk Hava Yolları (THY), ramazanın başlaması dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.
BEREKETİN PEKİŞTİĞİ BİR RAMAZAN AYI GEÇİRMENİZ DİLEĞİYLE
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Hoş geldin Ramazan. Huzurun, dostlukların ve bereketin pekiştiği bir ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) April 13, 2021
Hoş geldin Ramazan!
Huzurun, dostlukların ve bereketin pekiştiği bir Ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle.#TürkHavaYolları pic.twitter.com/6XX5sGXz2v
Paylaşımda, İstanbul semalarındaki THY uçağının penceresinden çekilen görüntü yer alıyor.