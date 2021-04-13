RAMAZAN İMSAKİYE
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THY'den Ramazan'a özel video

THY'den Ramazan'a özel video
13.04.2021 14:27
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THY'den Ramazan'a özel video
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Türk Hava Yolları (THY), ramazanın başlaması dolayısıyla videolu mesaj yayımladı. Paylaşımda, İstanbul semalarındaki THY uçağının penceresinden çekilen görüntü yer alıyor.


Türk Hava Yolları (THY), ramazanın başlaması dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.



BEREKETİN PEKİŞTİĞİ BİR RAMAZAN AYI GEÇİRMENİZ DİLEĞİYLE
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Hoş geldin Ramazan. Huzurun, dostlukların ve bereketin pekiştiği bir ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, İstanbul semalarındaki THY uçağının penceresinden çekilen görüntü yer alıyor.

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