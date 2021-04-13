SON DAKİKA Başkan Erdoğan’dan kısıtlama açıklaması! İşte yeni tedbirler…

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Başkan Erdoğan, toplantının ardından Ramazan ayında koronavirüse karşı uygulanacak tedbirleri açıkladı. Erdoğan, vaka ve vefat sayılarının artmasın nedeniyle ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanacağını duyurdu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının süreceğini açıklayan Başkan Erdoğan, Hafta içi kısıtlama saatlerinin 21.00'den 19.00'a çekildiğini duyurdu. Erdoğan, "Aldığımız tedbirler işe yaramazsa ramazan ayının kalan iki haftası ve bayramda daha sıkı tedbirleri devreye sokacağız" dedi. İşte kısmi kapanma döneminin tedbirleri...