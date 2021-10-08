Terörün siyasi ayağı HDP'nin yalanı bir kez daha deşifre oldu! Elebaşı Öcalan'ın fotoğrafı altında görüştüler

PKK terör örgütünün siyasi ayağı HDP'nin 'silahlı mücadele yapmıyoruz' yalanı bir kez daha deşifre oldu.



BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN ELEBAŞI ÖCALAN'IN FOTOĞRAFI ÖNÜNDE GÖRÜŞTÜLER

İsveç'ten bir heyet, HDP Erbil Temsilciliği'ni ziyaret etti. HDP, İsveç heyetini bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında ağırladı.





TERÖR DESTEKÇİSİ İSVEÇ'TEN SKANDAL ZİYARET

İsveç Parlamentosu üyeleri ve Sol Parti'den oluşan bir heyet, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erbil Temsilciliği'ni ziyaret etti.





TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP ÜYELERİ KARŞILADI



Heyet HDP üyeleri tarafından karşılandı. HDP'liler ile heyet arasındaki görüşmelerin terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafı altında olması dikkat çekti.