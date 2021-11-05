Haberler Haber Videoları Terörün finansmanına ağır darbe: 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu

Terörün finansmanına ağır darbe: 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu

Terörün finansmanına ağır darbe: 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu
05.11.2021 11:18
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden bazı dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu.




KANADA'DAN PKK'YA FİNANSMAN
Bu çerçevede, terör örgütü PKK/KCK'ye finansman sağladığı yönünde makul sebepler dikkate alınarak kuruluş yeri Toronto olan Anadolu Kültür Vakfı ve 7 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararı alındı.


3 KİŞİ VE 2 ŞİRKETİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU


Ayrıca, El Kaide, El-Nusra, DEAŞ'a finansman sağladığı bilgisine ulaşılan 3 kişi ve 2 şirketin mal varlıkları donduruldu.

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