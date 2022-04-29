RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Teröristler kaçacak delik arıyor! Komandolar girilemez denilen yerlere ayak bastı! 81 mağara ele geçirildi

Teröristler kaçacak delik arıyor! Komandolar girilemez denilen yerlere ayak bastı! 81 mağara ele geçirildi

Teröristler kaçacak delik arıyor! Komandolar girilemez denilen yerlere ayak bastı! 81 mağara ele geçirildi
29.04.2022 11:07

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Terör örgütü PKK/YPG'ye darbe üstüne darbe vuruluyor. Bordo bereli ve özel eğitimli komandoların görev yaptığı Pençe Kilit Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor. Bir zamanlar örgüt elebaşlarının ‘girilemez’ dediği Zap Vadisi’nin derinliklerinde komandolar teröristlere yeni mezar açtı. Kuzey Irak’ın Zap Vadisi, Avaşin-Basyan Vadisi ve Metina Dağı bölgesinde 'Hilal' şeklinde 3 koldan kilitleme devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcının imha edildiği, terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınağın ele geçirildiği bildirildi.

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Kuzey Irak'ta Zap Vadisi, Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinin PKK'lı teröristlerden temizlenmesine yönelik başlatılan 'Pençe-Kilit' operasyonunda Mehmetçiğin ilerleyişi sürüyor.

SİHA ile İHA ve ATAK helikopterlerinin de destek verdiği kara operasyonunda şuana kadar 60'a yakın PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, Bordo Bereli ve özel eğitimli komandolar Zap'ta 30 kilometre derinliğe kadar indi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve sınır ötesinde başlatılan hava destekli operasyonlarda, teröre darbe üstüne darbe indiriliyor.

Kuzey Irak'ın Zap Vadisi, Avaşin-Basyan Vadisi ve Metina Dağı bölgesinde başlatılan kara operasyonunda Bordo Bereli ve komandolar bölgeyi teröristlerden arındırıyor.

Zap Vadisi'nde yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar inen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri arasında yer alan Bordo Bereliler, bölgedeki mağaralarda arama çalışmaları başlattı.

Zap'ta teröristlere silahlı, bombalı, suikast ve ideolojik eğitimin verildiği sözde karargahı önce Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan F16'lar vuruldu, ardında Bordo Bereli ve özel eğitimli komandolar tarafından aramalar yapıldı.

DARBE ÜSTÜNE DARBE

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcının imha edildiği, terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınağın ele geçirildiği bildirildi.

Aramalarda, çok sayıda örgütsel malzemeler ile mühimmatlar bulundu. Mühimmatlar arasında AT4 zırh delici omuzdan fırlatılan tanksavar füzeleri ile RPG7 roketatarlar da ele geçirildi.

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