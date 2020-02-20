Terör örgütü PKK'nın elebaşlarında Bahoz Edal'ın korumalığını yapan terörist teslim oldu 20.02.2020 11:50

Terörö örgütü PKK'nın elebaşlarından Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüsey’in korumalığını yapan Akif Brüsk kod adlı Mahmut Özdemir isimli terörist ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı Terörö örgütü PKK'nın elebaşlarından Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüsey'in korumalığını yapan teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Ailelerin desteği ile terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mardin Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütü içerisinde kırsal alanında faaliyet yürüten 1 terörist daha örgütten kaçarak Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı* Şube Müdürlüğü'ne teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun, 2014 terör örgütüne katıldığı, örgüt içerisinde füzeci olarak faaliyet yürüttüğü, 2017 yılında canlı bomba konusunda fedai eylem önerisi verdiği ve geçmiş dönemlerde Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yaptığı şeklinde bilgiler bulunan Akif Brüsk kod adlı Mahmut Özdemir isimli örgüt mensubu olduğu belirlendi.

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 40'a yükselmiştir."