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Terör örgütleri ile bağlantılı ‘Metin Cihan’ kod aldı Cihan Yücel’in skandal tweetleri!

Terör örgütleri ile bağlantılı ‘Metin Cihan’ kod aldı Cihan Yücel’in skandal tweetleri!
18.10.2021 19:58
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Yurt dışında firari olarak yaşayan ve Türkiye'yi hedef alan mesnetsiz iddialar üzerinden etki ajanlığına soyunan Metin Cihan kod adlı Cihan Yüksel'in kara ve kirli sicili ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iftirasını dolaşıma sokan Cihan'ın ablasının da PKK'lı olduğu öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine takvim.com.tr Metin Cihan kod adlı firari Cihan Yüksel'i mercek altına aldı. İşte Cihan'ın FETÖ, PKK-PYD, DHKP/C terör örgütleri olan ilişkisini kanıtlayan skandal tweetler...

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