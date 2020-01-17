Temizlik, çağrı merkezi, kasiyer, kurye ve beden işçisi 2020 İŞKUR başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR binlerce personel alım ilanı 17.01.2020 10:10

2020 yılı Ocak ayında olduğumuz şu günlerde İŞKUR Çağrı merkezi, temizlik, kasiyer, kurye ve beden işçisi alımlarına hız verdi. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu bağlamda İŞKUR'da açılan yeni ilanlarda toplamda 2 bin 156 personel alımı yapılacak olup 394 alanda adaylar hem özel hem de kamu kurumları bünyesinde görevlendirilecektir. İŞKUR üzerinden en çok alım yapılan meslek grupları arasında ilk sırada beden işçisi alımı yapılmıştır. İşte İŞKUR farklı meslekler için personel alım başvuru şartları ve detaylar takvim.com.tr'de

2020 yılı Ocak ayında İŞKUR üzerinden temizlik, çağrı merkezi, kasiyer, kurye ve beden işçisi alımı için ilanlar açıklandı. Kadro dağılımı ve il il alım miktarı için haberimizi inceleyiniz. İlgili meslek gruplarına başvuru yapmak isteyen adaylar ilk olarak https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girerek sağ üstte "Meslek" yazan kısma ilgili meslek grubunun adını yazarak ve isterlerse diğer filtreleme seçeneklerini kullanarak arama yapabilmektedir. İŞKUR üzerinden en çok alım yapılan meslek grupları arasında ilk sırada beden işçisi alımı Beden İşçisi alımında görülmekle birlikte bu meslek grubunda 2156 açık iş ilanı bulunmaktadır. Personel alım başvuru şartları ve detaylar takvim.com.tr'de

İŞKUR ÜZERİNDEN FARKLI MESLEKLERE BİNLERCE PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İŞKUR üzerinden en çok alım yapılan meslek grupları arasında ilk sırada beden işçisi alımı Beden İşçisi alımında görülmekle birlikte bu meslek grubunda 2156 açık iş ilanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sırası ile en çok alım yapılan meslek grupları ise sırası ile Beden İşçisi (Genel) 214, Satış Danışmanı /Uzmanı100, Garson (Servis Elemanı)75, Temizlik Görevlisi 64, Reyon Görevlisi 37, Büro Memuru (Genel)3, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 31, Satış Temsilcisi / Plasiyer31, Aşçı29, CNC Torna Tezgahı Operatörü29, Kasiyer 29, Makine Mühendisi 29, Kurye 28, Ön Muhasebeci 28 kişi şeklindedir.

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İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI

İlgili ilanlara başvuru için en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma, ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı meslek gruplarında farklı başvuru şartları yer almaktadır.

İlgili meslek gruplarına başvuru yapmak isteyen adaylar ilk olarak https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girerek sağ üstte "Meslek" yazan kısma ilgili meslek grubunun adını yazarak ve isterlerse diğer filtreleme seçeneklerini kullanarak arama yapabilmektedir.

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İŞKUR 2020 YILI PERSONEL İLANLARI

İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

İŞKUR NEDİR?

İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.