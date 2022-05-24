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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı, 5 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı, 5 yaralı
24.05.2022 08:51

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Tekidağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Namık Kemal Üniversite Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

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Tekirdağ'da 3 araçlı zincirleme trafik kazasında minibüs hurda yığınına döndü. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ - İstanbul yolu üzeri Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden aynı yöndeki 3 araç birbirine girdi.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada, E.A., A.P., M.K, K.A. ve M.A. yaralandı.
İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Minibüsün ağır hasar görmesi ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

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