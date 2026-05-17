Ankara’da sağanak kabusu: Sincan’da kurban pazarını ve sanayi sitesini su bastı!

Ankara genelinde yer yer etkisini gösteren sağanak yağış, Sincan ilçesine bağlı Yenikent bölgesinde şiddetini artırdı. Kısa sürede etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Yenikent Kurban Pazarı'nda devasa su birikintileri oluştu. Yağışa eşlik eden şiddetli rüzgar nedeniyle pazardaki bazı kurbanlık çadırları havaya uçtu. Çadırları yırtılan ve uçan büyükbaş ile küçükbaş hayvanlar, sağanak yağmurun altında mahsur kaldı. Besiciler, hayvanlarını korumak ve güvenli alanlara çekmek için yoğun çaba sarf etti.

Yenikent Sanayi Sitesi Göle Döndü

Sağanak yağışın vurduğu bir diğer nokta ise Yenikent Sanayi Sitesi oldu. Yetersiz kalan altyapı nedeniyle caddeler kısa sürede göle dönerken, yükselen sel suları sanayi sitesindeki çok sayıda dükkanın içine girdi. İş yerlerindeki malzemelerin ve araçların zarar görmemesi için seferber olan sanayi esnafı, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.