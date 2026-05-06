Gaziantep'te tünelde konvoy yapanlara rekor ceza! Tam 720 bin TL...

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan 100. Yıl Tünelleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir düğün konvoyuna katılan araçlar, tünel içerisinde yolu trafiğe kapatarak kutlama yaptı. Diğer sürücülerin canını hiçe sayan o anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Emniyetten kaçamadılar

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiği engelleyen araçları belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda kuralları ihlal ettiği tespit edilen araçlara ve sürücülerine adeta ceza yağdı. "Tünel içerisinde geçişi zorlaştırmak" suçundan her bir araca 180 bin TL olmak üzere, toplamda 720 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hem araçlara hem ehliyetlere el konuldu

Rekor cezanın yanı sıra, söz konusu araçlar 120 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Kuralları hiçe sayan sürücülerin ehliyetlerine de aynı süreyle el konulduğu bildirildi. Ekiplerin, konvoya katılan diğer araçların tespiti için başlattığı geniş çaplı soruşturma ise titizlikle sürdürülüyor.