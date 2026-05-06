Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Sokak ortasında silah sesleri yükseldi

Bolu’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Reşat G. isimli şahıs eşinin evinin önünde pusu kurdu. Silahlı saldırının ardından kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Evin çevresinde pusu kurdu

Olay, Bolu'nun Akpınar Mahallesi Ertan Sokak üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Reşat G., boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur G.'nin ikamet ettiği evin önüne geldi. Bir süre evin çevresinde dolaşarak keşif yapan şahıs, yanında getirdiği tabancayı çıkararak eve doğru üst üste 2 el ateş etti.

Mahalleli sokağa döküldü

Sessizliği bozan silah sesleri mahalle sakinlerinde büyük korku ve paniğe neden oldu. Saldırgan Reşat G., eyleminin ardından karanlıktan faydalanarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek çevre güvenliği sağlandı.

