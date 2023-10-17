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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023, 14:58 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023, 15:14

Tekirdağ Süleymanpaşa'da şüpheli ölüm! Direksiyonun başında ölü bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sürücü direksiyonun başında ölü bulundu.Polis incelemesinde ölen kişinin Adem Karatepe (54) olduğu tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sürücü direksiyonun başında ölü bulundu.

Olay ilçeye bağlı Çınarlı Mahallesi Donanma Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 AL 163 plakalı otomobilde sürücünün hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu kısa sürede yetkililere bildirdi.

İhbarı alan polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, direksiyonun başında hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis incelemesinde ölen kişinin Adem Karatepe (54) olduğu tespit edildi.

Ölen şahsın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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