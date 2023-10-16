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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 09:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 13:01

SON DAKİKA HABERİ: Gazze'nin Güneyinde Ateşkes

ABD - İsrail - Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaşıldı.

09.00 GAZZE'NİN GÜNEYİNDE ATEŞKES
ABD-İsrail- Mısır Gazze'nin güneyinde ateşkes için anlaşma sağladığı, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurmuştu.

09.40 REUTERS'IN ATEŞKES İDDİASI YALANLANDI

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Reuters'ın Gazze'nin güneyinde ateşkes sağlandığına ve bölgeye insani yardım gönderileceğine yönelik iddiasını yalanladı.

İsrail'den ''ATEŞKES'' iddiasına yalanlama

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