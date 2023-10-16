09.00 GAZZE'NİN GÜNEYİNDE ATEŞKES
ABD-İsrail- Mısır Gazze'nin güneyinde ateşkes için anlaşma sağladığı, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurmuştu.
09.40 REUTERS'IN ATEŞKES İDDİASI YALANLANDI
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Reuters'ın Gazze'nin güneyinde ateşkes sağlandığına ve bölgeye insani yardım gönderileceğine yönelik iddiasını yalanladı.