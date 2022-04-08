RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Tekirdağ Çorlu’da talihsiz kaza! İşe geç kalma endişesi...

Tekirdağ Çorlu’da talihsiz kaza! İşe geç kalma endişesi...

Tekirdağ Çorlu’da talihsiz kaza! İşe geç kalma endişesi...
08.04.2022 08:43

OTOMATİK OYNAT

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Tekirdağ Çorlu’da işe yetişme telaşına kapılan sürücü, yayaya yol vermek için duraklayan otomobile arkadan çarpması sonucu yaralandı.

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Kaza, Reşadiye Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı karşısında meydana geldi.

İddiaya göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Cengiz Atak idaresindeki 34 PB 5750 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanan yaya yol vermek için durakladı. Bu sırada aynı yönde seyreden Hakan Seyhan yönetimindeki 55 HC 788 plakalı hafif ticari araç, duraklayan otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrası yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Seyhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


"TALİHSİZ VE ÜZÜCÜ BİR KAZA"
Kazanın aceleyle gelen dikkatsizlik sonucu olduğunu ifade eden otomobil sürücüsü Cengiz Atak, "Ben yayaya yol vermek isterken yavaşladım. Bu sırada arkadaş da işe yetişmek için aceleyle yola çıkmış ve bana arkadan vurdu. Üzücü ve talihsiz bir kaza yaşandı" diye konuştu.

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