Facia Öncesi Son Görüntüler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki otogardan çıkış yapan Pamukkale Turizm firmasına ait 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsünün güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanacak kazadan saatler önce aracın perondan ayrıldığı ve yolculuğuna başladığı anlar yer alıyor.

Bandırma Yolunda Can Pazarı

Otogardan ayrıldıktan sonra Balıkesir Bandırma Külefli yol ayrımı yakınlarına gelen otobüs, henüz belirlenmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine gelen ekipler, otobüsün altında sıkışan 4 ağır yaralıyı güçlükle çıkarırken, 3 yolcunun ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada toplam 26 kişi yaralanarak hastanelere sevk edildi.

Soruşturma Derinleşiyor

Yaşanan feci kazanın ardından Balıkesir ve Tekirdağ hattında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve araçtaki teknik incelemeler, kazanın sebebini aydınlatmak üzere mercek altına alındı. Hastaneye kaldırılan 26 yaralının tedavileri sürerken, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.