Tekel bayileri açık mı? Tam kapanmada 18 gün alkol yasağı var mı? Alkol satışı yasak mı?

Tam kapanma alkol satışı yasak mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tekeller kapalı mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Tam kapanma sürecinde alkol satışının yasak olup olmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere hafta sonu yasaklarında alkol satışları da yasaklanmıştı. Peki tam kapanmada alkol satışı yasak mı? Alkol yasağı var mı?

TAM KAPANMA ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Alkol satışına ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Genelgede buna ilişkin bir ifade yer almıyor.

TEKELLER KAPALI MI?

29 Nisan-17 Mayıs arasında tekel bayilerinin yasak olup olmayacağı tartışılırken, Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, açıklanan genelge sonrası tekel bayilerinin de kapanma süresi boyunca 10.00-17.00 arasında açık olacağını, yasak kapsamında olmadığını duyurdu. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Aybaş, "Bizler açığız" ifadelerini kullandı. Ancak alkol satışıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

Genelgede market çalışma saatlerine ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır."