Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter Silivri'ye sevk edildi! Cezaevinde şiddet mi gördü?

Sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, Gebze Kadın Cezaevi’nde maruz kaldığı iddia edilen şiddetin ardından güvenlik gerekçesiyle Marmara Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan Tuğyan Gülter cezaevinden ilk kez konuştu. Gülter annesini öldürdüğüne ilişkin suçlamaları reddederek, "Sultan’dan yana hiç beklemezdim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Sultan'a 'Rapor kötü geldi kendini kurtar dediler" ifadelerini kullandı.

