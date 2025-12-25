Uçak kazasında sabotaj ihtimali mi var mı? Canlı yayında BAE ve Yunanistan iddiası

Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti Trablus'a gitmek üzere havalanırken, Haymana ilçesinde düştü. Uçaktan kimse sağ çıkmazken olaya ilişkin incelemeler sürerken “Libya jeti neden düştü: kaza mı, sabotaj mı?” sorularını da beraberinde getirdi. A Haber ekibi üzerinden 24 saat geçen olay sonrasında bölgeden canlı bağlanarak son gelişmeleri aktardı. Konuya ilişkin bir açıklama da A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Yusuf Alabarda’dan geldi. Alabarda, “Çünkü eğer bu uçakta bir sabotaj ihtimali varsa, bu sabotaj ihtimalinin gerçekleşebileceği önemli iki ülke Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan” dedi.