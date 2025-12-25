PODCAST CANLI YAYIN
Ardahan’da kar ve tipi ulaşımı vurdu

Ardahan’da kar ve tipi ulaşımı vurdu

Ardahan’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sahara ve Ilgar geçitlerinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, tipiyle birlikte etkili oldu. Ardahan- Şavşat Karayolu'nun 2470 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan'ın Gürcistan'a açılan Türkgözü Sınır Kapısı arasında bulunan 2550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde kar yağışı ve meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Araç sürücüleri, özellikle yüksek kesimlerde ilerlemekte güçlük çekerken, Karayolları ekipleri ise, yolun ulaşıma açık kalması için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bunlar da Var

Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle