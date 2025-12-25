PODCAST
CHP’de gündem olan ses kaydı: İşe alım karşılığı para ve baskı iddiaları! Telefon konuşması kamuoyuna yansıdı
Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 12:04
Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin hakkında, işe alım karşılığında 50 bin TL talep edildiği ve baskı ile tehdit içeren ifadelerin yer aldığı öne sürülen bir ses kaydı kamuoyuna yansıdı.
