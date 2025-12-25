PODCAST CANLI YAYIN
CHP’de gündem olan ses kaydı: İşe alım karşılığı para ve baskı iddiaları! Telefon konuşması kamuoyuna yansıdı

CHP’de gündem olan ses kaydı: İşe alım karşılığı para ve baskı iddiaları! Telefon konuşması kamuoyuna yansıdı

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin hakkında, işe alım karşılığında 50 bin TL talep edildiği ve baskı ile tehdit içeren ifadelerin yer aldığı öne sürülen bir ses kaydı kamuoyuna yansıdı.

Bunlar da Var

Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle