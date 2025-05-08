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TBMM’de Google’a rekabet ve telif mesajı!
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TBMM’de Google’a rekabet ve telif mesajı!

Giriş Tarihi: 8.05.2025 18:42:57

ABD'den gelen Google yetkilileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda algoritma değişiklikleri hakkında savunma yaptı. CHP'li Tuncay Özkan, Google’ın haksız rekabet uygulamalarının Rekabet Kurumu tarafından incelenmesini isterken, telif yasası hazırlığı için de Meclis’in sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Komisyon toplantısında söz alan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Google'ın haksız rekabete neden olan algoritmik uygulamalarına dikkat çekti. Özkan, Rekabet Kurumu'nun bu konuda bir inceleme başlatması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Rekabet Kurumu'nun, sizin aracılığınızla Google'ın haksız rekabete yol açan uygulamaları noktasında inceleme yapmasını talep ediyoruz. Komisyon Başkanlığımızın bu konuda Rekabet Kurumu'na bir yazı yazmasını bekliyoruz. Bu konudaki incelemenin sonuçlarının bizi de aydınlatacağını düşünüyoruz."

"Telif Yasası İçin Artık Zaman Geldi"

Tuncay Özkan, konuşmasında dijital içerik üreticilerinin korunması adına telif yasasının önemine de dikkat çekti. Meclisin bu konuda öncülük etmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti:

"Telif yasası konusunda Komisyonumuzun öncelikle görev almasını ve bu konuda birlikte bir telif yasası hazırlamamızın zamanının geldiğini iletmek istiyorum."

Dijital Düzenlemeler İçin Yeni Adımlar Yolda

Toplantı, TBMM'nin dijital mecralardaki denetim ve düzenleme rolünü daha da artırabileceği sinyallerini verirken, özellikle büyük teknoloji firmalarının Türkiye'deki faaliyetlerinin daha yakından izlenmesi gerektiği mesajı verildi. Komisyonun, hem kullanıcı haklarını hem de içerik üreticilerinin emeğini koruyan yasal düzenlemeler için hazırlık içinde olduğu gözlemlendi.

Hazırlanacak telif yasası ve olası rekabet soruşturması, Türkiye'nin dijital alandaki düzenleme yaklaşımında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu gelişmeler, hem yerli dijital içerik üreticilerini hem de uluslararası teknoloji devlerini yakından ilgilendiriyor.

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