Tarsus'ta feci kaza: Motosikletli genç ölümden döndü

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Korku dolu o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Çarpışmanın Şiddetiyle Savruldu

Olay, Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yolda ilerleyen otomobil, tali yola giriş yapmak için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, sert bir şekilde asfalta düştü. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kaza Anı Kayıttaydı

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında; otomobilin dönüş yaptığı sırada motosikletin hızla araca çarptığı ve sürücünün metrelerce savrulduğu anlar net bir şekilde görüldü.