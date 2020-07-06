Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Gelibolu'daki yangına ilişkin açıklama

06.07.2020 19:51

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı. "300 hektara yakın bir alanı kaybettik" diyen Pakdemirli, "Yerleşim alanları ile ilgili tehlike yok" ifadelerini kullandı.

Manisa'daki programını iptal ederek Çanakkale'de çıkan yangın nedeniyle bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınla ilgili açıklama yaptı.

"300 HEKTARLIK ALANI KAYBETTİK"

Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 1 saat 15 dakikamız var. Bu süre içinde hava araçlarıyla yukarıdan sevk ve koordinasyon yapacağız. Arkadaşlarımızla beraber bunları değerlendiriyoruz. Hava şartları müsade ettiği sürece yukarıda kalacaklar. Gece çalışması için de planlarımız var" diyerek çalışmaların süreceğini belirtti.

"Bütün çabamız bir ağaç daha az yansın." diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Değil şehitlik, bir metre dahi ileri gitmesin diye çalışıyoruz. Parça parça halde olmak üzere toplam 300 hektarlık alanı kaybettik" şeklinde konuştu. Yerleşim alanları ile ilgili tehlike yok. İhtiyaç olursa köylerde tedbir alınır.